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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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В Беларуси скончался мужчина, который поступил в реанимацию из изолятора на Окрестина с тяжелыми травмами

Общество74

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41-летний Денис Кузнецов, который 29 сентября без сознания поступил в реанимацию из изолятора на Окрестина с тяжелыми травмами, скончался в Больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на жену Кузнецова.

Медики диагностировали у Кузнецова переломы костей черепа, открытую черепно-мозговую травму третьей степени, гематомы, переломы ребер и ушиб легкого. До последнего момента он был без сознания, подключенный к аппарату ИВЛ.

«Вчера ему сделали третью операцию. Прошла на автомате, в тяжелом состоянии. Врачи не дали никаких прогнозов», — заявила «Белсату» жена погибшего. Она также рассказала, что не может понять, как ее муж попал на Окрестина: «Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день».

Врачи со ссылкой на силовиков заявили брату погибшего, что Кузнецов «упал со второго яруса койки».

Евросоюз и США 2 октября ввели санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. Санкции ввели в том числе за репрессии после президентских выборов, за аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.

Протесты в Беларуси проходят с 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. Известно как минимум о четырех погибших участниках протеста, официально МВД Беларуси сообщало о трех.

Теги:
насилие, беларусь, реанимация, изолятор, смерть, ng
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