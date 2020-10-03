СПЧ потребовал провести проверку обоснованности обыска у Славиной накануне ее гибели

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества, а также члены СПЧ Константин Михайлов, Анита Соболева, Игорь Каляпин и Александр Сокуров выпустили заявление (есть в распоряжении «Новой газеты») о гибели журналистки Ирины Славиной.

«Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. […] Необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели», — говорится в заявлении СПЧ.

По мнению членов совета, действия силовиков необходимо проверить по статьям ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Правозащитники потребовали у генерального прокурора России Игоря Краснова взять ход расследования под личный контроль.

«Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты и, наконец, возмутительный обыск с изьятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем — все это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной, не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил, чтобы противостоять жизненным трудностям», — считают в СПЧ.

По мнению правозащитников, действия Славиной являются закономерной формой протеста «против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости тщательного расследования обстоятельств смерти журналистки Ирины Славиной.

Главный редактор издания КоzaPress Ирина Славина 2 октября покончила с собой перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. Спасти журналистку не удалось — к моменту прибытия спасателей Ирина была мертва. На своей странице в фейсбуке Славина опубликовала последний пост, состоящий из предложения: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации».

Этим летом на Славину составили протокол о распространении ложной информации из-за статьи о главе академии самбо в Кстове, который заболел коронавирусом и контактировал после этого с людьми. Журналистку оштрафовали на 65 тыс. рублей. В СК отрицают связь между этими событиями.