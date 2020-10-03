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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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Москалькова призвала выяснить причины гибели журналистки Славиной 

Общество87

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости тщательного расследования обстоятельств смерти журналистки Ирины Славиной. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке. 

«Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни — это уход от борьбы за свои права», — прокомментировала омбудсмен.

Перед смертью Славиной силовики обыскали ее квартиру и изъяли технику, необходимую для работы. Журналистка написала на странице в фейсбуке, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

«Трудно понять человека, котороый отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государства»,

— выразила мнение Москалькова.

2 октября главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде, никто из очевидцев не смог остановить пламя. За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации». 

Этим летом на Славину составили протокол о распространении ложной информации из-за статьи о главе академии самбо в Кстове, который заболел коронавирусом и контактировал после этого с людьми. Журналистку оштрафовали на 65 тыс. рублей. 

В СК отрицают связь между этими событиями.

Теги:
kn, омбудсмен, самосожжение, славина, москалькова
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