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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Германия отказала российским дипломатам в консульском доступе к Навальному
Посольство РФ в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу предоставлении консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
В ведомстве заявили, что Буденстаг продолжает «антироссийские выпады» и «безосновательные обвинения и угрозы в адрес нашей страны».
«Не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и Бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента. До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с А.Навальным», — сообщили в дипведомстве.
В МИД РФ также уточнили, что Генпрокуратура России подготовила для Германии четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального.
В то же время
власти ФРГ заявили, что введут санкции против России,
если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление политика веществом из группы «Новичка». В таком случае Европейский союз не сможет игнорировать использование Россией боевого химического оружия, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Навальный провел в берлинской клинике больше месяца после тяжелого отравления во время деловой поездки в Томск. Политику стало плохо на борту самолета, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске. После долгих переговоров Алексея Навального перевезли в немецкий госпиталь «Шарите». 16 сентября российское посольство в Берлине запросило консульский доступ к оппозиционеру.