Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки. СК начал проверку массовой гибели морских животных

Росприроднадзор организовал рейд после загрязнения воды и гибели сотен морских животных у берегов Камчатки. Об этом в своем инстаграме сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте. ⁣Дали команду сделать ряд запросов, а также провести мероприятия», — сообщила Радионова.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В ведомстве заявили, что на месте уже отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов может быть связана с военными, в частности, с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота.

В штабе Тихоокеанского флота в ответ уверили, что не причастны к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке, власти края заявляли, что катастрофа произошла из-за сброса нефтепродуктов с проходящих судов. В российском отделении «Гринпис» считают, что на Камчатке произошло крупное химическое загрязнение неизвестным веществом.

Министерство природы Камчатского края опубликовало в инстаграме видео «чистого» Халактырского пляжа и уверило, что «ничего аномального не зафиксировано», однако пользователи соцсети обратили внимание, что, судя по полосам на песке, пляж прямо перед снимком убрали.

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Как рассказал «Новой» камчатский экоактивист Алексей Петров, который сегодня был на халактырском побережье Тихого океана, запаха нефтепродуктов в воздухе действительно нет, нет и нефтяных пятен, однако вода у побережья желтого цвета, и это может свидетельствовать о разливе химикатов.