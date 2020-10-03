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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки. СК начал проверку массовой гибели морских животных
Росприроднадзор организовал рейд после загрязнения воды и гибели сотен морских животных у берегов Камчатки. Об этом в своем инстаграме сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте. Дали команду сделать ряд запросов, а также провести мероприятия», — сообщила Радионова.
Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В ведомстве заявили, что на месте уже отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов может быть связана с военными, в частности, с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота.
В штабе Тихоокеанского флота в ответ уверили, что не причастны к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке, власти края заявляли, что катастрофа произошла из-за сброса нефтепродуктов с проходящих судов. В российском отделении «Гринпис» считают, что на Камчатке произошло крупное химическое загрязнение неизвестным веществом.
Министерство природы Камчатского края опубликовало в инстаграме видео «чистого» Халактырского пляжа и уверило, что «ничего аномального не зафиксировано», однако пользователи соцсети обратили внимание, что, судя по полосам на песке, пляж прямо перед снимком убрали.
Как рассказал «Новой» камчатский экоактивист Алексей Петров, который сегодня был на халактырском побережье Тихого океана, запаха нефтепродуктов в воздухе действительно нет, нет и нефтяных пятен, однако вода у побережья желтого цвета, и это может свидетельствовать о разливе химикатов.