Плехановский университет и Московский архитектурный институт перевели студентов на «дистанционку» из-за COVID-19

Российский экономический университет имени Плеханова перевел часть студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы переходим частично на дистанционное обучение до 28 октября. Перешли заочники и очно-заочники», — сообщили агентству в пресс-службе и добавили, что студенты, проходящие обучение в очной форме по программе бакалавриата, не перешли на дистанционное обучение.

На онлайн-обучение перешел и Московский архитектурный институт (МАРХИ), сообщается на сайте учебного заведения.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что пока не планируют переводить высшие учебные заведения страны на «дистанционку» из-за распространения COVID-19.

«Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом», — заявили в ведомстве.

Минпросвещении России также говорили, что не планируют массово переводить школьников на онлайн-обучение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе продлил каникулы московским школьникам до двух недель из-за COVID-19. Собянин также добавил, что, «для того чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний», на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы, при этом десткие сады продолжат работать.

За последние сутки в России выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество новых случаев растет 20 день подряд.