В России выявили еще 9 859 случаев заражения COVID-19

В центре Степанакерта — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прогремели несколько взрывов. Об этом сооющают РБК, Дождь и Sputnik Армения со ссылкой на своих корреспондентов. В городе сработала воздушная тревога.

РБК уточняет, что прогремели четыре взрыва. По информации Sputnik Армения, в городе разбиты витрины магазинов, сильно повреждены жилые дома. Снаряд в одном месте пробил крышу дома, там видна сквозная пробоина.

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