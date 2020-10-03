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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
В России выявили еще 9 859 случаев заражения COVID-19
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В России выявили 9 859 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
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Теги:ng, COVID-19, коронавирус
В столице НКР прогремели взрывы, город подвергся обстрелу
Общество57
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В центре Степанакерта — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прогремели несколько взрывов. Об этом сооющают РБК, Дождь и Sputnik Армения со ссылкой на своих корреспондентов. В городе сработала воздушная тревога.
РБК уточняет, что прогремели четыре взрыва. По информации Sputnik Армения, в городе разбиты витрины магазинов, сильно повреждены жилые дома. Снаряд в одном месте пробил крышу дома, там видна сквозная пробоина.
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Теги:ng, нагорный карабах, обстрел, азербайджан, армения
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