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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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В столице НКР прогремели взрывы, город подвергся обстрелу

Общество283

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В центре Степанакерта — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прогремели несколько взрывов. Об этом сооющают РБК и Дождь со ссылкой на своих корреспондентов. В городе сработала воздушная тревога.

РБК уточняет, что прогремели четыре взрыва. Корреспондент РИА Новости также подтвердил информацию о том, что в центре Степанакерта слышны артиллерийские взрывы. «Судя по звукам, взрывы доносятся с окраины города или из его пригорода».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе и МИД России прямо обвинили Турцию в отправке сирийских боевиков в Нагорный Карабах. «Сейчас у нас есть информация, которая указывает, что сирийские боевики из джихадистских групп отправились через Газиантеп на поле боевых действий в Карабах, — заявил Макрон.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября: с тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. В частности, Ереван сообщал, что Азербайджан наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников. При этом в Минобороны Армении не уточнили модели летательных аппаратов.

Теги:
ng, нагорный карабах, обстрел, азербайджан, армения
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