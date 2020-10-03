Суд в Томске рассматривал материалы дела физика Луканина без его адвоката. Близким ученого неизвестно его местоположение

Кировский суд Томска рассматривал материалы дела 64-летнего ученого Александра Луканина без его защитника. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат физика Дмитрий Мыльцын.

«По нашей информации, в Томске в Кировском суде действительно рассматривались материалы об арестах судьей Федоровым. Этот суд как раз находится на территории, где находится СУ ФСБ Томска и где, предположительно, и происходило задержание. Но конкретной информации, что ученый был арестован в этом суде, нет», — заявил «Новой» Мыльцын. При этом и на сайте суда нет никакой информации о деле Луканина.

По словам защитника и друга ученого Николая Кривопалова, близким Луканина до сих пор не известно его местоположение: «В Томских изоляторах его точно нет. Мы проверяли и первый, и второй изолятор Томска. Такое лицо, по их сведениях, у них не содержится», — говорит адвокат.

Адвокат добавил, что, если ученый был задержан 29 сентября и если ему действительно было предъявлено обвинение, «возможно, арест происходил именно в Томске, но после этого его могли этапировать в Москву: «В понедельник мы попробуем сделать передачу в СИЗО Лефортово на его имя. Если передачу принимают, значит, он находится в там. Его могут еще все это время этапировать. Этап может длится как один день, так и дольше».

Адвокат добавил, что ни из ФСБ Москвы, ни из ФСБ России на обращения защитника не ответили. «Возможно, нам могут ответить из Генпрокуратуры, СК или уполномоченный по правам человека», — добавил он.

Ранее источник ТАСС сообщал, что суд в Томске арестовал 30 сентября ученого Луканина по делу о госизмене в пользу Китая. Адвокат физика не располагает этой информацией.

Луканина задержали 29 сентября. Информация о задержании появилась 30 сентября в телеграм-канале Tomskpolit. Там утверждается, что Луканина подозревают в разглашении гостайны.

Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию Луканин по приглашению поехал работать в Шэньянский университет в Китае. Недавно Луканин приехал в Россию. В связи с пандемией COVID-19 он не смог вернуться обратно в Китай и устроился работать в Томский государственный университет.