Адвокаты Сафронова обжаловали постановление ФСБ о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене

Адвокаты экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, обжаловали в Мосгорсуде постановление ФСБ о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсант».

Жалоба была подписана всеми защитниками журналиста — Иваном Павловым, Сергеем Малюкиным, Евгением Смирновым, Дмитрием Катчевым и Даниилом Никифоровым. По мнению адвоката Павлова, постановление ФСБ составлено с грубыми нарушениями закона, и поэтому является незаконным, необоснованным и неконкретным.

Павлом отметил, что в документе следствия «отсутствует информация о времени, месте, способе совершения Иваном Сафроновым преступления», а также о лице, которое «завербовало» журналиста, и о том, какое задание Сафронов получил, какую информацию кому и когда передал и в чем именно выражался корыстный мотив журналиста.

Отсутствие этой информации, по словам защитников, не позволяет сделать однозначный вывод о наличии у следствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Журналиста Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Адвокат Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.