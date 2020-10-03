Жители Хабаровска 13 субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 13 субботу подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал DVHab. Протесты продолжаются уже 85 дней.

Протестующие собрались на центральной площади Ленина и двинулись шествием по городу по улицам Ленина и Пушкина, а затем возвратились на центральную площадь города. Колонну митингующих возглавил «фургаломобиль».

Во время шествия можно было услышать лозунги «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен», «И в жару и под дождем за Фургала мы идем!», «Свободу!» и «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна».

Несмотря на ливень, многочисленная акция продолжалась около двух часов. На фото и видеотрансляции с протеста, которую вел DVHAb в своем инстаграме, заметно, что протестующие перекрывают всю улицу Ленина. В городской администрации при этом число участников акции оценили в 500 человек.

2 сентября Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Ранее суд не мог это сделать из-за старого решения отдела городской прокуратуры Хабаровска суда, которое признало Фургала непричастным к инкриминируемому ему преступлению.

Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Протестующие требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабарвоске. Сам Фургал сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов.

Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.