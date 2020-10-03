Обвиняемый в бандитизме бывший экс-мэр Миасса Ардабьевский умер в больнице

В московском изоляторе скончался экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в бандитизме и убийствах. По сообщениям ТАСС, смерть бывшего чиновника наступила в одной из московских больниц в результате воспаление поджелудочной железы.

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Ардабьевский являлся подсудимым по уголовному делу, которое с весны 2018 слушается с участием присяжных заседателей в Московском областном суде года. На следующей неделе по делу должны были начаться прения сторон. Теперь суд должен принять процессуальное решение в связи со смертью подсудимого.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщала, что незадолго до смерти Ардабьевский жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

Экс-глава Миасса находился под стражей с октября 2013 года. Его госпитализировали из изолятора «Матросская тишина» 18 сентября.

Бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в бандитской группировке «Турбазовские» (статья 209 УК РФ), а так же, в покушении на двойное убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ, пункты «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, бывший мэр Миасса, был заказчиком убийств гендиректоров фирм производящих запчасти для автомобилей «Урал». Мотивом для заказных убийств было устранение конкурентов.

Фирма Ардабьевского так же занималась запчастями для грузовых автомобилей. ОПГ «Турбазовские», куда, по версии следствия» входил бывший чиновник, занималась заказными убийствами с 1999 по 2009 годы. За время своей преступной деятельности, члены банды совершили порядка 40 преступлений в Челябинской области, в Москве и на юге России.

Экс-чиновник свою вину не признавал. У него остались жена и три дочери.