США ввели санкции против восьми чиновников Беларуси. В список вошли главы МВД, Минфина и ЦИК

Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Беларуси, об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В список вошли заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замминистра внутренних дел Александр Барсуков, секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло, зампредседателя Центризбиркома Вадим Ипатов, глава МВД Юрий Караев и его замгалвы Юрий Назаренко, а также глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее 2 октября санкции против Беларуси ввел и Европейский союз. В его санкционный список попали глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев, четыре его заместителя и еще 15 сотрудников МВД. Европейский союз посчитал их ответственными за репрессии после президентских выборов, за аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами. В списке оказались и четыре сотрубника КГБ Беларуси.

Под санкции также попали начальник департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Олег Маткин, директор ЦИП на Окрестина Иван Соколовский, глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, ее заместитель Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло и еще девять членов ЦИК.

Беларусь в ответ объявила о санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений. В МИД России заявили, что ответные санкции, которые Беларусь ввела в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, начинают автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. При этом в МИД не уточнили, какое именно положение соглашений между Москвой и Минском позволяет запускать единые санкционные механизмы.