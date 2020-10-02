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№ 108 от 2 октября 2020

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На побережье Камчатки и Курильских островов нашли сотни погибших морских животных. Гринпис назвал происходящее катастрофой

Общество422

422
 

Жители Северо-Курильска Сахалинской области обнаружили сотни погибших морских животных на берегу острова Парамушир. Это сообщает местный телеканал АСТВ и жители региона в фейсбуке.

«Случилось страшное — в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», — написала местаная жительница в фейсбуке. 

«Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает», — сообщил телеканалу АСТВ очевидец. По словам жителей, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей.

Фото: ASTV

Гринпис назвал происходящее экологической катастрофой и потребовал Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру расследовать ее: «Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации».

30 сентября на сайте правительства Камчатского края сообщалось, что в районе Халактырского пляжа было выявлено превышение допустимой концентрации фенола в два раза и нефтепродуктов — в четыре раза. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков пообещал предоставить полную информацию не позднее 2 октября.

В пятницу правительство края сообщило, что гибель морских животных зафиксирована в бухте Бабья и в Большой и Малой Лагерных бухтах. По предварительной версии, это произошло из-за сброса льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Теги:
животные, гибель, камчатка, ng
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