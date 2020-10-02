Захарова: ответные санкции Беларуси против Евросоюза будут автоматически применяться в России

Ответные санкции, которые Беларусь ввела в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, начинают автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы [Беларуси] путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», —сказала Захарова.

Она не уточнила, какое именно положение соглашений между Москвой и Минском позволяет запускать единые санкционные механизмы.

Беларусь объявила о санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений после того, как ЕС согласовал введение санкций против 40 официальных лиц, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента.

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