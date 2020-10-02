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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 108 от 2 октября 2020

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Захарова: ответные санкции Беларуси против Евросоюза будут автоматически применяться в России

Политика98

98
 

Ответные санкции, которые Беларусь ввела в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, начинают автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы [Беларуси] путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», —сказала Захарова.

Она не уточнила, какое именно положение соглашений между Москвой и Минском позволяет запускать единые санкционные механизмы. 

Беларусь объявила о санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений после того, как ЕС согласовал введение санкций против 40 официальных лиц, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. 

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Суд в Ярославле признал виновными экс-сотрудников ярославской колонии, избивавших осужденных с криком «Суслики бегут»

Общество117

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Заволжский районный суд Ярославля признал виновными в избиении осужденных двоих экс-сотрудников исправительной колонии №8 Ярославля Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Зиябову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах с лишением специального звания майор внутренней службы. Его взяли под стражу в зале суда.

Дмитрию Никитенко назначено наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и с лишением специального звания старший лейтенант внутренней службы. Его освободили от отбывания наказания в связи с фактическим отбытием срока.

На прениях в суде обвиняемые не признавали свою вину. Гособвинение запрашивало для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко – 5 лет в колонии общего режима.

Экс‑сотрудникам ярославской колонии вменяют избиение осужденных в колонии №1 в ноябре 2016 года. «Новая газета» опубликовала видео, на котором заключенных заставляют бегать по коридору, вдоль которого выстроились более 10 сотрудников ФСИН. Надзиратели бьют заключенных под крики «Суслики бегут!» и «Плохо бегут!».

34-летний Зиябов, по подсчетам правозащитников, нанес удары как минимум троим заключенным, но свою вину он отрицает. После прогона сотрудник ФСИН избил скрученной и смоченной мочой простыней и полотенцем еще одного осужденного, удерживая его на столе.

Дело о пытках в ярославских колониях возбудили после публикации видеозаписей с регистраторов работников ФСИН. На этих кадрах, которые удалось достать юристам фонда «Общественный вердикт», были зафиксированы множество эпизодов насилия работников исправительных учреждений над осужденными.

Теги:
уголовное дело, ярославль, ng
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