Суд в Ярославле признал виновными экс-сотрудников ярославской колонии, избивавших осужденных с криком «Суслики бегут»

Заволжский районный суд Ярославля признал виновными в избиении осужденных двоих экс-сотрудников исправительной колонии №8 Ярославля Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Зиябову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах с лишением специального звания майор внутренней службы. Его взяли под стражу в зале суда.

Дмитрию Никитенко назначено наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и с лишением специального звания старший лейтенант внутренней службы. Его освободили от отбывания наказания в связи с фактическим отбытием срока.

На прениях в суде обвиняемые не признавали свою вину. Гособвинение запрашивало для Зиябова 6 лет лишения свободы, для Никитенко – 5 лет в колонии общего режима.

Экс‑сотрудникам ярославской колонии вменяют избиение осужденных в колонии №1 в ноябре 2016 года. «Новая газета» опубликовала видео, на котором заключенных заставляют бегать по коридору, вдоль которого выстроились более 10 сотрудников ФСИН. Надзиратели бьют заключенных под крики «Суслики бегут!» и «Плохо бегут!».

34-летний Зиябов, по подсчетам правозащитников, нанес удары как минимум троим заключенным, но свою вину он отрицает. После прогона сотрудник ФСИН избил скрученной и смоченной мочой простыней и полотенцем еще одного осужденного, удерживая его на столе.

Дело о пытках в ярославских колониях возбудили после публикации видеозаписей с регистраторов работников ФСИН. На этих кадрах, которые удалось достать юристам фонда «Общественный вердикт», были зафиксированы множество эпизодов насилия работников исправительных учреждений над осужденными.