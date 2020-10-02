В Нижнем Новгороде главред местного издания Koza. Press совершила акт самосожжения

В Нижнем Новгороде около здания МВД женщина совершила акт самосожжения, спасти ее не удалось. Об этом сообщает издание «Нижний сейчас» со ссылкой на очевидцев.

Как пишут телеграм-каналы Baza, «112» и Mash, самоубийство совершила главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина. Перед этим на странице Славиной в фейсбуке появилась запись: «в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

обновлено Друзья Славиной подтвердили, что журналистка сожгла себя у здания нижегородского управления МВД. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Как сообщает «Нижний сейчас», инцидент произошел 15:30. В региональном МЧС «Новой газете» рассказали, что в это время им поступило сообщение о возгорании на улице Горького. «На момент прибытия нашего подразделения было обнаружено тело погибшего человека. Причина смерти и личность устанавливаются», — заявили в ведомстве.

Как передает NN.RU, на место происшествия приехали близкие Славиной, люди начали приносить цветы. Здание МВД и выходы из метро на станции «Горьковская» сейчас оцеплены, пишет издание.

В ГУ МВД по Нижегородской области отказались от комментариев в разговоре с «Новой газетой». При этом «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что в МВД подтвердили информацию о самоубийстве женщины возле здания регионального управления.

В Следственном комитете сообщили NN.RU, что «в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов».

Накануне у Славиной прошел обыск в рамках дела об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), которое завели на настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра и активиста Михаила Иосилевчиа.

Славина рассказывала, что в 6 утра к ней в квартиру «с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые». «Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, — написала она, добавив, что у нее и ее родных изъяли личную технику. — Я осталась без средств производства».

Журналистку несколько раз штрафовали по статье о неуважении к власти и за участие в акциях протеста. Так, в июле Славину оштрафовали на 65 тысяч рублей по статье о «фейках» за мартовскую новость о первом случае заражения коронавирусом в городе Кстове, в прошлом году — на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за поста в фейсбуке, до этого — на 20 тысяч рублей за организацию акции в память о политике Борисе Немцове.