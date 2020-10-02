Суд в Петербурге признал незаконным приговор активисту, получившему 3,5 года колонии по делу о подготовке покушения на Евгения Пригожина

Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным приговор в отношении активиста Владимира Иванютенко, осужденного в феврале этого года на 3,5 года колонии-поселения по делу о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «кремлевский повар». Об этом «Новой газете» сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Иванютенко обвинялся в незаконном сбыте взрывчатых веществ. Решение суда первой инстанции отменено, и дело направлено на новое рассмотрение.

«Судья Кулаковская Санкт-петербургского горсуда, рассмотрев жалобы самого Иванютенко и его адвокатов, в восьмом по счету судебном заседании, после прений сторон, в ходе которых гособвинитель — прокурор — отказался от части обвинения, отменила решение Невского районного суда», — заявил «Новой» Идрисов.

Он рассказал, что Иванютенко вменяли два эпизода хранения и передачи взрывчатых веществ и компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства: «При проведения следственных действий первое вещество было уничтожено, но не в ходе экспертизы.

Таким образом, не была соблюдена необходимая процедура, и это являлось основанием для прекращения уголовного преследования по тому событию».

Правозащитник добавил, что прокуратура знала об этом и в суде первой инстанции, и во всех семи предыдущих заседаниях, «но почему-то не решалась об этом высказаться». Адвокаты при этом говорили о нарушении процедуры.

Заявив об этом, прокурор предложил суду изменить приговор, уменьшив Иванютенко дополнительное наказание в виде штрафа и оставив основное наказание в виде колонии 3,5 лет.

«Это незаконно, потому что если один эпизод отпадает, то либо наказание не изменяется вовсе, либо оно изменяется в части и основного, и дополнительного наказания, — отмечает Идрисов. — Затем судья вернулась с апелляционным постановлением об отмене приговора и возвращении дела на новое рассмотрение в Невский районный суд (гособвинение это не просило)».

Судья также избрала Иванютенко новую меру пресечения, постановив освободить его из следственного изолятора. При этом суд не мотивировал, в связи с чем он решил отменить приговор.

«В зале суда он освобожден не был, но его сегодня должны освободить, — продолжает правозащитник. — Иванютенко избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили общаться с фигурантами дела, запретили пользоваться телефоном, интернетом, но это не помешает ему немножко вернуться к социальной жизни».

Судья вынес и частное определение в адрес председателя Невского районного суда Сергея Горобца о том, что

судьей Александром Максимовым, который вынес приговор в отношение Иванютенко, были «фундаментальным образом нарушены нормы уголовного права в обеспечении открытости и гласности правосудия».

«Однако сегодня в начале заседания мое ходатайство об обеспечение открытости правосудия этой судьей Кулаковской ровно также было оставлено без внимания, и мне снова запретили вести видеосъемку, фотографирование заседания», — отмечает Идрисов.

Уголовное преследование в отношении его не закончено, оно продолжится повторным рассмотрением дела в Невском районном суде. По информации правозащитника, рассматривать дело будет другой судья, не Максимов.

Дело Иванютенко рассматривалось с сентября 2019 года. По версии обвинения, 18 февраля 2019 года Иванютенко передал некоему лицу через камеру хранения магазина «Пятерочка» 364,8 г «пластичного взрывчатого вещества на основе гексогена», 1,5 м огнепроводного шнура и 2 электродетонатора. Как утверждает обвинение, из этих элементов может быть изготовлено взрывное устройство.

Лицо, которому Иванютенко якобы передал взрывчатку, детонаторы и шнур, следствием засекречено. В суде он выступал под псевдонимом «Григорий Иванов». Из показаний «Иванова» следует, что сам он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который на негласной основе сотрудничал с Главным управлением противодействия экстремизму.

Согласно показаниям самого подсудимого, секретным свидетелем по фамилии «Иванов» является его давний знакомый Георгий Левин, который в 2017-2018 годах постоянно присутствовал на оппозиционных акциях в Петербурге и заводил знакомства с различными слоями активистов.

По словам активиста, именно Левин, выступавший под псевдонимом «Иванов», был тем самым человеком, который передал ему некое вещество и другие предметы, которые, как выяснилось после задержания, оказались пластичным взрывчатым веществом и детонаторами.