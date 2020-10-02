В Омске суд оправдал пенсионера-правозащитника, которому грозил штраф за «неоднократное участие в несанкционированных акциях»

Центральный районный суд Омска постановил прекратить производство по административному делу, возбужденному полицейскими в отношении председателя областного комитета по правам человека Валентина Кузнецова. Ему вменялось «повторное участие в несанкционированных публичных мероприятиях» (ч. 8 ст.20.2 КРФоАП), за которое пенсионеру грозил штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо до 30 суток ареста.

Как следует из протокола, 8 августа правозащитника напротив мэрии заметила полиция «в составе группы граждан в количестве 60 человек», скандировавших: «Хабаровск, Омск с тобой», которые «привлекали внимание к общественно-политическим проблемам».

Как рассказал Кузнецов «Новой», один из полицейских настиг его, когда Кузнецов хотел уже уехать домой. Полицейский начал стаскивать его на асфальт и пытался отнять телефон. По словам Кузнецова, полицейским, в частности, не понравилась надпись на его куртке «Путин-враг народа», воспринятая силовиками как лозунг.

Кузнецов пояснил суду, что куртка с «провокационной надписью» никак не связана с протестными мероприятиями: «Я надеваю эту куртку, когда еду в центр города».

Ранее судья Ведерникова за участие в аналогичной акции, которая состоялась 15 июля, назначила Кузнецову штраф в размере 15 тысяч рублей. 30 сентября Кузнецов подал жалобу на это решение в областной суд.