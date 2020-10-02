Sueddeutsche Zeitung: Германия поставляет перцовый газ для разгона протестов в России, Китае, Украине и Чили

Россия, Украина, Китай, Чили и другие государства покупают у Германии перцовый газ для разгона протестов. Это следует из ответа МВД Германии на парламентский запрос фракции левых в Бундестаге, о котором пишет Süddeutsche Zeitung.

В 2018 году, согласно информации издания, немецкие компании поставили в Китай 50 килограммов раздражающей газовой смеси, а в 2019 — 100 килограммов. В 2017 году 125 килограммов перцового газа были доставлены и в Украину. Перцовый газ поставлялся также в Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Сомали, Россию, Египет, Сингапур и Катар.

Отдельно отмечаются поставки в карликовое государство Андорру (расположено на горных путях между Испанией и Францией): согласно информации Süddeutsche Zeitung, немецкие компании в последние годы поставляли туда большие партии газа для полицейских операций. Только в 2017 году Андорра получила от Германии 29 607 баллонов перцового газа, в 2018 году — 36 533 баллона, в 2019 году — 68 592, пишет издание.

В ответе Süddeutsche Zeitung министерство внутренних дел сообщило, что перцовый газ является средством «немедленного принуждения» для обеспечения соблюдения полицейских мер против сопротивления протестующих.

Даже если «в небольшом проценте случаев нельзя исключить серьезный ущерб здоровью», газ, по мнению министерства, является более мягким средством обеспечения безопасности, чем дубинки или огнестрельное оружие. В ответе МВД также отмечалось, что федеральная полиция не использовала электрошокеры.

В конце августа в Берлине противники ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, попытались взять штурмом историческое здание Рейхстага, где заседает парламент ФРГ. После предупреждений полиция применила против них слезоточивый газ и спецсредства.