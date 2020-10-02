В Татарстане экс-сотрудника Росгвардии обвинили в изнасиловании и грабеже

В Татарстане бывшему охраннику особо важных должностных лиц предъявили обвинение в изнасиловании и грабеже девушки, оказывающей секс-услуги. Теперь он предстанет перед судом, сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Экс-сотруднику Росгвардии, который по документам уволился оттуда за четыре для до преступления, вменили сразу четыре статьи, в том числе — о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. По этому делу проходит еще один мужчина.

Следователи считают, что экс-сотрудник силовой структуры ворвался в дом к секс-работнице и начал требовать от нее информацию о сутенерах. Они заставили девушку перевести им на карту 20 тысяч рублей под угрозой избиения, отобрали наличные деньги, изнасиловали ее и скрылись. Девушка обратилась в полицию.

Позже обоих мужчин задержали, потерпевшая их опознала. Выяснилось, что один из них работал в Центре по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии в Татарстане, а за четыре дня до преступления — уволился из органов. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.