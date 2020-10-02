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№ 108 от 2 октября 2020

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В Татарстане экс-сотрудника Росгвардии обвинили в изнасиловании и грабеже

Общество1 045

1 045
 

В Татарстане бывшему охраннику особо важных должностных лиц предъявили обвинение в изнасиловании и грабеже девушки, оказывающей секс-услуги. Теперь он предстанет перед судом, сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Экс-сотруднику Росгвардии, который по документам уволился оттуда за четыре для до преступления, вменили сразу четыре статьи, в том числе — о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. По этому делу проходит еще один мужчина.

Следователи считают, что экс-сотрудник силовой структуры ворвался в дом к секс-работнице и начал требовать от нее информацию о сутенерах. Они заставили девушку перевести им на карту 20 тысяч рублей под угрозой избиения, отобрали наличные деньги, изнасиловали ее и скрылись. Девушка обратилась в полицию.

Позже обоих мужчин задержали, потерпевшая их опознала. Выяснилось, что один из них работал в Центре по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии в Татарстане, а за четыре дня до преступления — уволился из органов. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Теги:
sn, произвол, силовики, татарстан

ЦСКА сыграет с «Динамо Загреб» и с «Вольфсбергом» в групповом этапе Лиги Европы

Спорт733

733
 

Московский ЦСКА попал в группу K в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

ЦСКА – единственный клуб из России, который сыграет в групповом этапе турнира. Армейцы поборются за выход в плей-офф с «Динамо Загреб» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).

Матчи группового раунда пройдут с 22 октября до 10 декабря. Финальный матч ЛЕ состоится 26 мая в польском Гданьске.

Накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.

«Зенит» сыграет «Боруссией» (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).

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Теги:
цска, лига европы
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