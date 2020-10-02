ЦСКА сыграет с «Динамо Загреб» и с «Вольфсбергом» в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА попал в группу K в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

ЦСКА – единственный клуб из России, который сыграет в групповом этапе турнира. Армейцы поборются за выход в плей-офф с «Динамо Загреб» (Хорватия), «Фейеноордом» (Нидерланды) и «Вольфсбергом» (Австрия).

Матчи группового раунда пройдут с 22 октября до 10 декабря. Финальный матч ЛЕ состоится 26 мая в польском Гданьске.

Накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.

«Зенит» сыграет «Боруссией» (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия); «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия).