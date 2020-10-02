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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Житель Кубани обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки сотрудниками ФСБ
Житель Геленджика Максим Тимошенко обратился в Европейский суд по правам человека из-за пыток в отделе ФСБ, сообщил «Новой газете» юрист «Комитета против пыток» Сергей Романов.
Военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону больше года не возбуждает уголовное дело по жалобе Тимошенко. В отказном постановлении следователь указал, что к словам потерпевшего «следует отнестись критически, так как они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств». Правозащитники обжаловали решение в российских судах, но те встали на сторону следствия.
«Суд проигнорировал наши ходатайства о вызове свидетелей, которые видели Тимошенко до задержания сотрудниками ФСБ и после выхода из отдела полиции, а также свидетелей из числа врачей травмпункта, которые оказывали Маскиму Тимошенко медицинскую помощь», — рассказал «Новой газете» правозащитник Сергей Романов.
Специалист по миграционному учету иностранцев Тимошенко рассказывал, что в августе 2019 года его избивали и пытали электрошокером сотрудники ФСБ, выбивая признание в организации незаконной миграции и заставляя дать показания на своего руководителя.
По словам Тимошенко, силовики задержали его в отделе полиции, а уже в здании ФСБ в ответ на отказ от сотрудничества сотрудник ведомства заявил: «Ты не понял, куда попал, мы не полиция!», — после чего другой надел ему на голову пакет, начал душить и бить головой об стол.
Влад Янюшкин