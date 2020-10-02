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№ 108 от 2 октября 2020

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«Победа» снизила стоимость возврата билета до одного рубля, но только на шесть дней

Общество9

9
 

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля. Об этом сообщает Интерфакс.

Забронировать эту услугу по такой цене можно будет с 2 по 7 октября 2020 года для любых рейсов, сообщил агентству перевозчик. Ранее такую услугу можно было оформить за 499 рублей, что соответствует минимальному тарифу для рейсов «Победы».

Услуга позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, не позднее чем за 48 часов до вылета.

«Победа» — лоукостер, все билеты компании невозвратные. Платную услугу возврата авиакомпания ввела в марте в связи с упавшим спросом на перелеты: тогда в России запретили все регулярные пассажирские рейсы за рубеж, а в регионах страны вводились карантинные меры. Полеты лоукостер возобновил лишь 1 июня.

Ранее правительство включило авиаперевозчиков в список предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии. На их поддержку кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей.

Теги:
коронавирус, авиакомпании, «победа», ng

В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию «Новых колес». Издание писало о взятках начальника регионального управления МВД

Общество618

618
 

В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию «Новых колес» из-за заметки о взятках начальника оперативно-розыскной части регионального управления МВД. Об этом сообщил главный редактор издания Игорь Рудников на своей странице в фейсбуке.

«Мафия в погонах — силовики начали атаку на редакцию газеты „Новые колеса“. Сейчас проводится обыск», — написал он.

Силовики, согласно опубликованным документам, пришли по уголовному делу о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, 14 мая «неустановленное лицо», находясь в редакции, опубликовало «заведомо ложные сведения о начальнике оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД Першикове».

Силовики пришли с обыском к журналисту издания Алексею Малиновскому, сообщает «Медиазона» со ссылкой на жену журналиста. По ее словам, в шесть утра к квартире пришел полицейский, понятые и несколько людей в масках. Они выломали дверь, при этом в квартире в это время находилось двое маленьких детей.

В статье «Новых Колес» «Занес деньги В ФСБ И СК. Начальник УСБ УМВД откупился — расследование коррупции закончено» сообщается, что начальник оперативно-розыскной части регионального управления МВД Андрей Першиков «крышует» некоторых предпринимателей. По словам одного из источников издания, силовики получали взятками около 5 миллионов рублей в месяц.

Теги:
обыски, калининград, ng
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