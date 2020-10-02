«Победа» снизила стоимость возврата билета до одного рубля, но только на шесть дней

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») временно снизила стоимость услуги возврата билета до одного рубля. Об этом сообщает Интерфакс.

Забронировать эту услугу по такой цене можно будет с 2 по 7 октября 2020 года для любых рейсов, сообщил агентству перевозчик. Ранее такую услугу можно было оформить за 499 рублей, что соответствует минимальному тарифу для рейсов «Победы».

Услуга позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, не позднее чем за 48 часов до вылета.

«Победа» — лоукостер, все билеты компании невозвратные. Платную услугу возврата авиакомпания ввела в марте в связи с упавшим спросом на перелеты: тогда в России запретили все регулярные пассажирские рейсы за рубеж, а в регионах страны вводились карантинные меры. Полеты лоукостер возобновил лишь 1 июня.

Ранее правительство включило авиаперевозчиков в список предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии. На их поддержку кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей.