Суд в Краснодаре назначил экс-координатору «Открытой России» 240 часов обязательных работ по делу о «нежелательной организации»

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего координатора «Открытой России» Яну Антонову к 240 часам обязательных работ. Об этом сообщила «Открытая Россия» в своем телеграм-канале.

Антонову обвиняли в участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Сама экс-координатор «Открытой России» в суде в последнем слове заявила, что не считает себя виновной, и попросила ее оправдать: «Действие общественных организаций должно быть направлено на благополучие граждан. Одно из постановлений об административном правонарушении, которое выписали мне — за требование построить 10 школ! Я надеялась, что депутаты Госдумы обратят внимание на эту проблему», — заявила она.

Следствие по делу о нежелательной организации продолжалось около полутора лет, в качестве меры пресечения Антоновой была назначена подписка о невыезде.

По статье 284.1 УК РФ Антоновой грозило до шести лет лишения свободы, гособвинение в ходе прений и запрашивало 240 часов обязательных работ. Антонова заявляла, что «Открытая Россия» была движением, где «участвовали исключительно российские граждане, деятельность которого проходила на территории России и в соответствии с российскими законами».

По мнению адвоката Антоновой Александра Валявского, его подзащитную хотели привлечь к ответственности лишь за ее политические взгляды, чтобы «запугать и показать, что любое инакомыслие будет безжалостно преследоваться».

В феврале 2020 года умер главный свидетель обвинения по этому делу — 39-летний Савелий Сланов. Очной ставки между свидетелем и обвиняемой не произошло. Защита тогда посчитала, что после смерти свидетеля суд должен критично относиться к его показаниям: «Такое ощущение, что показания он давал под диктовку, потому что он довольно штамповано рассказывал», — говорила защита.

Дело против Антоновой возбудили в прошлом году. У ее матери также блокировали счета по делу об отмывании денег, возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Антонова подчеркивала, что не имеет к нему отношения.

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Фигуранткой первого в России дела по ст. 284.1 УК стала член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Ее арестовали в январе 2019 года, сама Шевченко свою вину не признает. Она уже больше года находится под домашним арестом. Позже аналогичные дела были возбуждены в отношении активистов из Краснодарского края, Екатеринбурга и Тюменской области.