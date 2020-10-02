В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию «Новых колес». Издание писало о взятках начальника регионального управления МВД

В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию «Новых колес» из-за заметки о взятках начальника оперативно-розыскной части регионального управления МВД. Об этом сообщил главный редактор издания Игорь Рудников на своей странице в фейсбуке.

«Мафия в погонах — силовики начали атаку на редакцию газеты „Новые колеса“. Сейчас проводится обыск», — написал он.

Силовики, согласно опубликованным документам, пришли по уголовному делу о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, 14 мая «неустановленное лицо», находясь в редакции, опубликовало «заведомо ложные сведения о начальнике оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД Першикове».

Силовики пришли с обыском к журналисту издания Алексею Малиновскому, сообщает «Медиазона» со ссылкой на жену журналиста. По ее словам, в шесть утра к квартире пришел полицейский, понятые и несколько людей в масках. Они выломали дверь, при этом в квартире в это время находилось двое маленьких детей.

В статье «Новых Колес» «Занес деньги В ФСБ И СК. Начальник УСБ УМВД откупился — расследование коррупции закончено» сообщается, что начальник оперативно-розыскной части регионального управления МВД Андрей Першиков «крышует» некоторых предпринимателей. По словам одного из источников издания, силовики получали взятками около 5 миллионов рублей в месяц.