Беларусь объявила об ответных санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений 

Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве назвали введенные сегодня Евросоюзом санкции «карательной мерой» и предупредили о возможном выходе Беларуси из совместных программ и проектов в случае «раскрутки санкционного маховика». «Вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — уточнили в белорусском МИДе.

Сегодня ночью Европейский союз согласовал введение санкций против 40 официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. При этом Александр Лукашенко в черный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил это решение тем, что введение ограничений против политика отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.