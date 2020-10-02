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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Беларусь объявила об ответных санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений
Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.
«Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В министерстве назвали введенные сегодня Евросоюзом санкции «карательной мерой» и предупредили о возможном выходе Беларуси из совместных программ и проектов в случае «раскрутки санкционного маховика». «Вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — уточнили в белорусском МИДе.
Сегодня ночью Европейский союз согласовал введение санкций против 40 официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. При этом Александр Лукашенко в черный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил это решение тем, что введение ограничений против политика отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
Ливан потребовал заочно арестовать двух россиян по делу о мощном взрыве в порту Бейрута
Ливан потребовал у Интерпола выдать международный ордер на арест двух граждан России, связанных с мощным взрывом в порту Бейрута в начале августа. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).
Ранее россиян заочно арестовал судья Фади Савван. Их дело было передано в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол. Агентство не называет имен фигурантов, но речь может идти о бывшем капитане Борисе Прокошеве и о Игоре Гречушкине, которого СМИ называли возможным владельцем судна Rhosus, доставившего крупную партию аммиачной селитры в порт города.
Прокошев встретил эту новость с недоумением. Он рассказал РБК, что не получал никаких официальных уведомлений от властей Ливана. «Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил» — сообщил капитан.
В начале августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. Власти считают, что ущерб от случившегося превышает 10 миллиардов рублей. Судно, на котором селитра попала в порт ливанской столицы в 2013 году, было взято в лизинг российским бизнесменом Игорем Гречушкиным.