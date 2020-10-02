Ливан потребовал заочно арестовать двух россиян по делу о мощном взрыве в порту Бейрута 

Ливан потребовал у Интерпола выдать международный ордер на арест двух граждан России, связанных с мощным взрывом в порту Бейрута в начале августа. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Ранее россиян заочно арестовал судья Фади Савван. Их дело было передано в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол. Агентство не называет имен фигурантов, но речь может идти о бывшем капитане Борисе Прокошеве и о Игоре Гречушкине, которого СМИ называли возможным владельцем судна Rhosus, доставившего крупную партию аммиачной селитры в порт города.

Прокошев встретил эту новость с недоумением. Он рассказал РБК, что не получал никаких официальных уведомлений от властей Ливана. «Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил» — сообщил капитан.

В начале августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. Власти считают, что ущерб от случившегося превышает 10 миллиардов рублей. Судно, на котором селитра попала в порт ливанской столицы в 2013 году, было взято в лизинг российским бизнесменом Игорем Гречушкиным.