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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 108 от 2 октября 2020

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Ливан потребовал заочно арестовать двух россиян по делу о мощном взрыве в порту Бейрута 

Общество69

69
 

Ливан потребовал у Интерпола выдать международный ордер на арест двух граждан России, связанных с мощным взрывом в порту Бейрута в начале августа. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Ранее россиян заочно арестовал судья Фади Савван. Их дело было передано в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол. Агентство не называет имен фигурантов, но речь может идти о бывшем капитане Борисе Прокошеве и о Игоре Гречушкине, которого СМИ называли возможным владельцем судна Rhosus, доставившего крупную партию аммиачной селитры в порт города.

Прокошев встретил эту новость с недоумением. Он рассказал РБК, что не получал никаких официальных уведомлений от властей Ливана. «Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил» — сообщил капитан.

В начале августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. Власти считают, что ущерб от случившегося превышает 10 миллиардов рублей. Судно, на котором селитра попала в порт ливанской столицы в 2013 году, было взято в лизинг российским бизнесменом Игорем Гречушкиным.

Теги:
sn, интерпол, ливан, взрыв в бейруте

«Партизан-фест» собрал 30 тысяч долларов для помощи репрессированным белорусам

Общество98

98
 

Фестиваль «Партизан-фест», организованный «Новой газетой» и телеканалом «Дождь», собрал почти 30 тысяч долларов для помощи белорусам, пострадавшим во время протестов. Об этом сообщил Андрей Стрижак, сооснователь благотворительной компании BY Help и фонда солидарности BYSOL.

При этом пожертвования продолжают поступать. Помощь, по словам Стрижака, пойдет арестованным и раненным манифестантам, а также людям, уволенным по политическим причинам, тем, кто оставил работу из-за несогласия с действиями властей, и бастующим. «30 тысяч долларов — существенная сумма, она очень поможет нуждающимся», - сказал Стрижак.

«Партизан-фест» прошел 30 сентября в эфире канала «Дождь». В нем приняли участие Андрей Макаревич, группы «Ногу свело!», «Несчастный случай», «Ромарио», «Аркадий Коц», поэты Леонид Каганов и Дмитрий Быков. Вел эфир Михаил Козырев.

Ранее проект BY Help запустил инициативу «MediaSOL» — сбор средств на поддержку независимых медиа и журналистов. Средства пойдут на защитные средства для журналистов, работающих на уличных акциях, стипендии и пособия журналистам, подвергнувшимся репрессиям за работу в независимых медиа, на оплату временной релокации для тех, чьей жизни или здоровью угрожают за их журналистскую работу, а также на легальные способы поддержки финансовой устойчивости независимых изданий, несущих потери из-за репрессий.

Теги:
благотворительность, партизан-фест, беларусь, ng
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