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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
«Партизан-фест» собрал 30 тысяч долларов для помощи репрессированным белорусам
«Новая газета»редакция
Фестиваль «Партизан-фест», организованный «Новой газетой» и телеканалом «Дождь», собрал почти 30 тысяч долларов для помощи белорусам, пострадавшим во время протестов. Об этом сообщил Андрей Стрижак, сооснователь благотворительной компании BY Help и фонда солидарности BYSOL.
Пожертвования продолжают поступать. Помощь, по словам Стрижака, пойдет арестованным и раненным манифестантам, а также людям, уволенным по политическим причинам, тем, кто оставил работу из-за несогласия с действиями властей, и бастующим. «30 тысяч долларов — существенная сумма, она очень поможет нуждающимся», - сказал Стрижак.
«Партизан-фест» прошел 30 сентября в эфире канала «Дождь». В нем приняли участие Андрей Макаревич, группы «Ногу свело!», «Несчастный случай», «Ромарио», «Аркадий Коц», поэты Леонид Каганов и Дмитрий Быков. Вел эфир Михаил Козырев.
Ранее проект BY Help запустил инициативу «MediaSOL» — сбор средств на поддержку независимых медиа и журналистов. Средства пойдут на СИЗ для журналистов, работающих на уличных акциях, стипендии и пособия журналистам, подвергнувшимся репрессиям за работу в независимых медиа, на оплату временной релокации для тех, чьей жизни или здоровью угрожают за их журналистскую работу, а также на легальные способы поддержки финансовой устойчивости независимых изданий, несущих потери из-за репрессий.