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№ 108 от 2 октября 2020

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Впервые с 1 июня в России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 

Общество461

461
 

В России выявили 9 412 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день инфекцию зафиксировали 2704 жителей, в Санкт-Петербурге — более 300, в Подмосковье — 244. Общее число заболевших с марта достигло 1 194 643.

Число умерших с начала пандемии в России уже превысило 21 тысячу. За сутки в стране скончались 186 человек, из них 32— в Санкт-Петербурге, 28 — в Москве.

На фоне распространения инфекции власти столицы рекомендовали работодателям перевести половину сотрудников на удаленку. В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы, а пожилых жителей города попросили соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.

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Теги:
sn, москва, пандемия, коронавирус
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