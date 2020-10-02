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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Впервые с 1 июня в России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9 412 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве за последний день инфекцию зафиксировали 2704 жителей, в Санкт-Петербурге — более 300, в Подмосковье — 244. Общее число заболевших с марта достигло 1 194 643.
Число умерших с начала пандемии в России уже превысило 21 тысячу. За сутки в стране скончались 186 человек, из них 32— в Санкт-Петербурге, 28 — в Москве.
На фоне распространения инфекции власти столицы рекомендовали работодателям перевести половину сотрудников на удаленку. В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы, а пожилых жителей города попросили соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.
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