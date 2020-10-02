Мэрия рекомендовала столичным предприятиям перевести половину своих сотрудников на удаленку 

Столичная мэрия рекомендовала предприятиям перевести половину своих сотрудников на удаленный режим работы. Речь идет об офисных работниках, уточнил агентству РИА Новости заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Ефимов.

По его словам, это не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо оставаться на рабочих местах. В мэрии уверены, что в итоге на удаленку перейдут около двух миллионов жителей Москвы, а это, в свою очередь, поможет сдержать рост числа заболевших.

Ранее столичные власти обязали руководителей организаций перевести не менее 30% численности штата на дистанционный режим. Это обязательное требование: игнорирующим его предприятиям Сергей Собянин пригрозил санкциями.

Накануне в столице медики зафиксировали уже 2424 новых случаев заражения коронавирусом: всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали более чем у 295 тысяч жителей города. В связи с ростом числа заболевших власти возвращают некоторые ограничительные меры. Так, Собянин предписал школьникам уйти на двухнедельные каникулы, а в Госдуме предложили предоставить их родителям отпуск на этот период. Пожилым москвичам, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали пока что соблюдать режим самоизоляции.