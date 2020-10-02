Что произошло за ночь 2 октября. Коротко

Европейский союз ввел санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Это означает, что завтра письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — уточнил он (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Шарля Мишеля, Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. «Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — уточнил он.

Введение санкций против республики, где вот уже почти два месяца продолжаются протесты против фальсификаций на выборах и насилия со стороны силовиков, Европейский союз анонсировал еще 14 августа. Их введение долго блокировал Кипр, который требовал одновременно с этим ввести санкции против Турции. Ранее ряд официальных лиц Беларуси уже попали в санкционные списки стран Балтии, Великобритании и Канады.