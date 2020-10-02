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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 108 от 2 октября 2020

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Что произошло за ночь 2 октября. Коротко

Общество1 332

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  • Европейский союз ввел санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. В списке около сорока имен, но Александр Лукашенко туда не попал.
  • В Москве от коронавируса за сутки скончались еще 28 пациентов, сообщает оперштаб. Власти столицы постепенно возвращает ограничительные меры: мэрия обязала предприятия перевести 30% работающих в офисе сотрудников на удаленку.
  • Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Ранее политик ушел на самоизоляцию: такое решение он принял после того, как инфекцию выявили у его помощницы.
  • Постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию «раскрыть обстоятельства отравления» Алексея Навального, а затем проинформировать о его результатах Совет Безопасности. О необходимости прозрачного расследования произошедшего с политиком вновь заявили и на саммите Евросоюза.

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Теги:
sn, санкции, беларусь, трамп

Евросоюз ввел санкции против Беларуси 

Политика1 638

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Европейский союз ввел санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. 

«Это означает, что завтра письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — уточнил он (цитата по ТАСС). 

При этом, по словам Шарля Мишеля, Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. «Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — уточнил он. 

Введение санкций против республики, где вот уже почти два месяца продолжаются протесты против фальсификаций на выборах и насилия со стороны силовиков, Европейский союз анонсировал еще 14 августа. Их введение долго блокировал Кипр, который требовал одновременно с этим ввести санкции против Турции. Ранее ряд официальных лиц Беларуси уже попали в санкционные списки стран Балтии, Великобритании и Канады.

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Теги:
sn, санкции, евросоюз
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