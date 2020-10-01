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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева
Франция и Германия требуют «освободить Юрия Дмитриева и положить конец атакам на гражданское общество в России». Об этом говорится в совместном заявлении посла Франции по правам человека Франсуа Крокетта и уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер. Заявление опубликовано на сайте МИД Германии.
Решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 13 годам заключения, «далеко от того чтобы быть беспристрастным», говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что вердикт — «это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России и сохранить память о сталинском терроре».
«Господин Дмитриев и его работа заслуживают нашей поддержки. Мы потрясены приговором», — заявили представители правительств Германии и Франции.
Отдельное заявление сделало и французское министерство иностранных дел. «Как и наши партнеры по Европейскому союзу, Франция призывает к немедленному освобождению Юрия Дмитриева. Французские власти продолжат внимательно следить за ситуацией», — заявили в МИДе Франции, подчеркнув, что приговор вызывает «тем большее беспокойство в связи с тем, что здоровье Дмитриева серьезно ухудшилось» за время его тюремного заключения.
В Париже также заявили, что преследование Дмитриева – это «удар по историку и правозащитнику», известному своими исследованиями сталинского террора.
«Как [ранее] подчеркивал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан <…>, там, где академическая свобода находится под угрозой, под угрозой находятся демократия и мир. Вот почему исследователи должны иметь возможность работать свободно», — говорится в тексте.
На этой неделе Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу гособвинения и увеличил срок Юрию Дмитриеву, который, согласно решению суда предыдущей инстанции, мог выйти на свободу уже в ноябре.
В Кремле пообещали внимательнее изучить дело главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», подчеркнув, что не в праве комментировать судебные решения. В свою очередь официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о политической подоплеке дела Дмитриева и призвал к немедленному освобождению историка.