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№ 107 от 30 сентября 2020

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В групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с «Боруссией» и «Лацио», «Краснодар» — с «Челси» и «Севильей»

Спорт280

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В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 петербургский «Зенит» сыграет «Боруссией» (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия). Об этом стало известно по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА.

«Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» (Испания), «Челси» (Велткобритания) и «Ренном» (Франция); московский «Локомотив» — с «Баварией» (Германия), которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, «Атлетико» (Испания) и «Зальцбургом» (Австрия). 

В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, «Краснодару» пришлось сыграть в раунде плей-офф квалификации турнира. 

Матчи группового этапа ЛЧ пройдут с 20 октября по 9 декабря. Победитель турнира определится 29 мая 2021 года в Стамбуле.

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Теги:
лига чемпионов, краснодар, локомотив, зенит, футбол
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