Пенсионный фонд отказался взыскивать полмиллиона рублей с 12-летнего мальчика инвалида после публикации материала в «Новой»

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) после публикации в «Новой газете» материала о том, как ПФР пытается взыскать через суд почти полмиллиона рублей с 12-летнего ребенка-инвалида из маленькой деревни в Ленинградской области, приняло решение обязать Управление ПФР отозвать исковое заявление о взыскании переплаты компенсационной выплаты. Об этом «Новой газете» заявили в ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом материал в «Новой газете» появился после того, как в редакцию обратились читатели.

Сумма в 422 552 рубля образовалась в течение 9 лет, на протяжении которых ПФР платил матери 12-летнего мальчика-инвалида Никиты Иванова деньги, которые — по закону — не должен был. Ошибку обнаружила при проверке прокуратура только этой весной.

При оформлении выплат мать мальчика, вдова, представляла в ПФР все необходимые документы. Дополнительно, по требованию фонда, она предъявила справку из Центра занятости, что не получает пособие по безработице и не трудоустроена. И то и другое ей назначил и выплачивал ПФР. Хотя, по закону, получать и пенсию, и компенсационную выплату одновременно нельзя.