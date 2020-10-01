Депутат Пушкина обратилась к генпрокурору с просьбой проверить намерение СК отбирать детей у отцов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову. Поводом стала информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей. Об этом сообщает РБК.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей.

Мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», сообщают в агентстве. Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. При этом официального подтверждения эта информация не получала.

Пушкина попросила генпрокурора Краснова неравнодушно отнестись к этим заявлениям и проверить сообщения о задержаниях и арестах.

Депутат считает эти действия неконституционными: она заявила, что заявления о том, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами, противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.

Она добавила, что направила депутатский запрос, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — заявила Пушкина.

Оксана Пушкина — заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы и соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. Она и другие авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием ранее просили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить дополнительные механизмы для защиты его жертв.