Путин назначил полковника юстиции Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шесть лет

Президент России Владимир Путин назначил председателем Мосгорсуда Михаила Птицына. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что документ вступит в силу 24 октября.

В октябре 2007 года Птицын был назначен председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. С 2010 года он находился в должности председателя Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда, в 2016 году был переназначен на этот пост на новый шестилетний срок.

Под его руководством суд, в частности, рассматривал дело террориста Али Тазиева по кличке Магас и дело по обвинению украинского режиссера Олега Сенцова о подготовке терактов в Крыму.

В июле 2020 года Птицын стал единственным кандидатом, подавшим заявку на вакансию на должность председателя Московского городского суда.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, ее полномочия истекают 23 октября. Свою должность Егорова занимала с 1999 года — она трижды переизбиралась на этот пост. В отставку 65-летняя судья подала в середине сентября: по данным «Коммерсанта», ее решение было вызвано разногласиями с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

С конца 2019 года Егоровой по разным поводам вынесли четыре частных определения. Впрочем, после того, как она подала прошение об отставке, президент Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.