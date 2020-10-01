Омбудсмен Москалькова призвала возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала возбудить уголовное дело для расследования случившегося с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — сказала Москалькова.

Она предположила, что после этого Германия предоставит нам заключение экспертов, а сам Навальный «даст пояснение по этому вопросу».

Сам Алексей Навальный сегодня заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Поводом стали высказывания Пескова о том, что Навальный сотрудничает с ЦРУ США. Иван Жданов уточнил «Новой газете», что политик подаст иск по статье 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации») и что иск должны зарегистрировать.

Старший юрист Команды 29 Макс Оленичев в беседе с «Новой» заявил, что даже если суд вдруг решит, что сказанные слова — это всего лишь мнение, которое не основано на фактах, то такие высказывания могут быть признаны судом злоупотреблением правом:

«По закону это может повлечет для пресс-секретаря гражданскую ответственность. ЕСПЧ ориентирует чиновников на то, чтобы они более ответственно относились к своим высказываниям.

Поэтому если российские суды откажут в иске, у Алексея Навального есть высокие шансы в очередной раз выиграть дело в Европейском суде по правам человека».

Ранее российские власти заявляли, что правоохранительные органы не могут начать расследование ситуации с Навальным «без доказательств преступления» и требует от Германии результаты анализов оппозиционера. 25 сентября ФРГ пообещала ответить на запрос в течение десяти дней.

По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. При этом правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в немецкую клинику «Шарите».