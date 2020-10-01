Суд прекратил уголовное дело о распространении порнографии против администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Мировой судья Судебного участка № 6 Вологды прекратила уголовное дело о распространении порнографии (ч. 1 ст. 242 УК) против администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Максим Пашков.

Дело против бывшего сотрудника ФСИН, который администраторовал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», завели весной. Его арестовали по обвинению в том, что он вместе с основателем паблика Владимиром Воронцовым в сентябре 2018 года опубликовал в соцсетях интимные фотографии сотрудницы МВД.

В середине июля после того, как Худяков признал вину и из обвинения в распространении порнографии убрали пункт о совершении преступления группой лиц, его выпустили из СИЗО.

Худякова арестовали в конце мая по обвинению в том, что он вместе с основателем паблика «Омбудсмен полиции» опубликовал в соцсетях интимные фотографии сотрудницы МВД.

Воронцов находится под арестом с начала мая. Против него возбудили 14 уголовных дел: два — о вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК), три — о распространении порнографии (ст. 242 УК), одно — о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) и восемь — об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).