«Ростелеком» в одностороннем порядке отключил «ТВК Красноярск» для кабельных абонентов. Ранее редактору телеканала поступали угрозы расправы

Кабельный оператор «Ростелеком» отключил «ТВК Красноярск» для своих абонентов. Об этом говорится на сайте телекомпании.

В «ТВК Красноярск» сообщили, что получили письмо от «Ростелекома», в котором говорится, что тот намерен в одностороннем порядке расторгнуть договор и остановить вещание 30 сентября 2020 года.

При этом договор между «Ростелекомом» и ТВК был уже подписан этим летом, отмечают в компании: «И спустя всего несколько недель они решают его расторгнуть и не могут объяснить причину. Обычно такие дела пытаются представить как спор хозяйствующих субъектов. В данном случае никакого спора нет, они просто не объясняют свое решение».

Сообщение от «Ростелекома» пришло еще в июле этого года, сообщают в ТВК: «Все это время юристы ТВК пытались выяснить причину: писали письма, звонили, но на вопрос „в чем причина отключения?“, ответа так не получили».

Телекомпания обратилась в Арбитражный суд с целью оспорить это решение. «ТВК считает, что каждый красноярец имеет право смотреть то, что он хочет. Эта ситуация в очередной раз показывает, что крупные федеральные сети безразлично относятся к интересам своих клиентов», — говорится на сайте ТВК.

Большинство жителей Красноярска смотрят телевизор через кабель или приставку IPTV. Сигнал при этом поставляют кабельные операторы.

Ранее в Красноярском крае полиция возбудила дело из-за угроз редактору телеканала «ТВК Красноярск» Марии Бухтуевой. Они появились под перепостом текста «Новой газеты» от 22 мая, в котором главреды нескольких изданий рассказывают о претензиях Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ пишут о проблемах, связанных с пандемией коронавируса. Пользователь оскорбил журналистку и угрожал ей физической расправой с использованием «арматурки».