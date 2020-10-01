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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Путин, Трамп и Макрон в совместном заявлении по Нагорному Карабаху призвали к немедленному прекращению боевых действий
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху. Текст опубликован на сайте Кремля.
В заявлении подчеркивается, что лидеры трех стран «решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта».
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.
Президенты также добавили, что они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых.
Путин ранее уже комментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном — он призвал стороны карабахского конфликта к немедленному прекращению огня.
Также Путин в ходе телефонного разговора с президентом Армении Николом Пашиняном завил о недопустимости «дальнейшей эскалации и вовлечения в конфликт внерегиональных сил». По словам Пашиняна, в ходе беседы политики не обсуждали возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт.
Утром 27 сентября начались обстрелы Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.