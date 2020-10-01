В Красноярске СК отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК) в отношении 14-летней Алены Прокудиной. Она провела в психоневрологическом стационаре две недели из-за подписки во «Вконтакте» на паблик о «Колумбайне». Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Владимира Васина.

«В ходе проведения проверки факт публичного призыва к террористической деятельности Прокудиной не нашел своего подтверждения», — сказано в постановлении. Такой вывод был сделан на основе анализа публикации и показаний девушки, и следственный комитет отказал в возбуждении дела «в связи с отсутствием состава преступления»

Сотрудники краевого управления ФСБ 1 сентября задержали и поместили девочку в психдиспансер из-за того, что та была подписана на паблик «Колумбайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Показаниями для госпитализации в круглосуточный стационар послужили сведения от сотрудников ФСБ о том, что у нее отмечаются: особенности поведения, не соответствующие существующим социальным нормам, которые отвечают критерию: опасность для себя и (или) окружающих», — говорилось в заключении врачебной комиссии от 28 августа. При этом независимые эксперты отмечали, что никаких отклонений у девочки нет.

Источники «Новой газеты» сообщали, что школьница была не единственной, кого отправили в психдиспансер из-за интереса к группе о «Колумбайне» по требованию ФСБ — перед 1 сентября в стационары поместили как минимум девять красноярских школьников.