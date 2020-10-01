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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Власти Москвы обязали предприятия с 5 октября перевести на удаленку 30% сотрудников и всех старше 65 лет
Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников и всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — заявил мэр, добавив, что в городе наблюдается как рост числа заражений, так и рост числа госпитализаций и тех, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме.
Требования о переходе на удаленную работу, по словам мэра, не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
За последний день российские врачи зафиксировали почти девять тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в Москве этот показатель достиг 2424.
Ранее Собянин предписал школам уйти на двухнедельные каникулы для снижения заболеваемости COVID-19 и попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости. Департамент здравоохранения Москвы при этом впоследствии расширил список рекомендаций по соблюдению режима изоляции во время пандемии COVID-19. В него вошли беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, люди с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан.
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