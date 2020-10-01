Французские и российские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе, есть раненые 

ОБНОВЛЕНО 15:42 Состояние пострадавшего при обстреле в Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое, его оперируют в Степанакерте, сообщает инфоцентр при кабмине Армении. Макрон пообещал направить самолет за пострадавшими французскими журналистами.

Заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Как сообщает телеканал, он успел спрятаться в убежище.

Также во время обстрела пострадали корреспонденты французского издания Le Monde, уточняет пресс-служба правительства Армении в своем твиттере. Журналистов госпитализировали.

обновление 14:54 Также во время обстрела пострадали сотрудники армянского новостного портала 24news.am и Armenia TV. Кроме того, в результате взрывов был поврежден автомобиль, в котором находились корреспонденты французского агентства AFP, сообщает объединенный армянский инфоцентр.

Работникам СМИ показывали дома, в которые попали снаряды после начала конфликта в регионе. В этот момент они услышали взрывы неподалеку. «К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле», — рассказал Еловский.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября: с тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны сообщают о сотнях погибших и раненых.