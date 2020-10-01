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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Глава Крыма уволил регионального министра транспорта из-за плохого ремонта дорог
«Новая газета»редакция
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку регионального министра транспорта Сергея Карпова. Об этом он заявил 1 октября на совещании по строительной отрасли и реализации ФЦП Крыма.
По его словам, министерство транспорта и Служба автомобильных дорог так и не смогли организовать качественную работу подрядчиков.
«Не выполняются регламенты, не организована работа подрядчиков должным образом. Когда фрезой проходят по улице, в тот же день сверху должен быть положен асфальт... Я сегодня согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Сергея Карпова», — заявил Аксенов.
Он также сообщил, что вместе с министром лишился работы и первый замначальника Службы автодорог Крыма Антон Суханов. Причиной его отставки стал срыв заключения контрактов на ремонт 15 улиц в Симферополе.
Нового министра транспорта обещают назначить в течение недели. Пока работу ведомства будет курировать республиканский вице-премьер Евгений Кабанов.
Ранее в Крыму уволили министра здравоохранения Игоря Чемоданова. В августе после выявления недочетов при реализации проектов ФЦП Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм власти республики отправили в отставку директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко.
Александр Дремлюгин
Кремль убежден, что с Алексеем Навальным работают сотрудники ЦРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что располагает информацией о сотрудничестве политика Алексея Навального с сотрудниками ЦРУ США. Об этом сообщают РИА Новости.
«Действительно, есть информация, что эти инструкторы трудятся с ним в эти дни. Просачивалась какая-то информация в интернет и в Германии, и у нас. Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз», — заявил Песков.
Песков также заявил, что в Кремле считают слова Навального о причастности к его отравлению лично президента России Владимира Путина «абсолютно безосновательными и недопустимыми»: «Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай „берлинского пациента“ и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашёл следы отравления в анализах», — высказал свое мнение Песков.
Песков также не увидел «никакого геройства» в желании Навального вернуться в Россию после того, как его на территории России отравили веществом из группы «Новичок»: «Любой гражданин в любое время может в любое время возвращаться на родину […] Практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни. И жизнь этого пациента также была спасена именно в России», — считает Песков.
Ранее политик Алексей Навальный дал первое после отравления большое интервью немецкому журналу Der Spiegel. В нем он поделился планами вернуться в Россию, рассказал о встрече с канцлером Меркель и описал, что происходило с ним в самолете после отравления «Новичком».
Сейчас, после выхода из комы, политик проходит курс реабилитации и живет в гостинице с семьей. По его словам, он гуляет в парке, уже может подниматься на пятый этаж и даже пытается жонглировать вместе с терапевтом. Навальный рад, что к нему вернулись умственные способности, он уже может работать за компьютером.
Навальный провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Его выписали из больницы 23 сентября.
Политику стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».
Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.