Преподаватели ВШЭ, с которыми университет не продлил контракты, подали иски в Басманный суд Москвы с требованием выплатить им 550 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на документы.

Иски подали бывший профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова, кандидат философских наук Илья Гурьянов и профессор факультета права Ирина Алебастрова. Гурьянов требует взыскать 150 тысяч рублей, Лукьянова и Алебастрова — по 200 тысяч рублей.

Как уточняет издание, они требуют признать незаконным отказ университета продлить их контракты. Ученые также потребовали от ВШЭ заключить новые бессрочные трудовые договоры, взыскать невыплаченную заработную плату и компенсацию морального вреда.

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Всего в 2020 году ВШЭ не продлил контракты почти 20 преподавателям. Формальной причиной называлась реорганизация Школ философии и культурологии, однако преподаватели говорили о подготовленных «черных списках», в который вошли сотрудники оппозиционных взглядов, и о том, что их уволили исключительно по политическим мотивам.

Бывшие преподаватели ВШЭ в августе объявили о запуске «Свободного университета» — независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры.

Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. К ним присоединяются преподаватели из других российских и зарубежных высших учебных заведений.