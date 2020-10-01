«Боли нет, просто чувствуешь, что умираешь». Навальный впервые рассказал о последних минутах перед комой

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое после отравления большое интервью немецкому журналу Der Spiegel. В нем он поделился планами вернуться в Россию, рассказал о встрече с канцлером Меркель и описал, что происходило с ним в самолете после отравления «Новичком».

«Это трудно описать, потому что просто не с чем сравнить. Органофосфаты это как DDoS-атака на нервную систему. <...> Я почувствовал, что что-то не так. Я в холодном поту. <...> Проходят стюарды с тележкой, я хочу попросить воды, но говорю: "нет, дайте пройти, я пойду в туалет". Умываюсь холодной водой... Думаю: "если я не выйду сейчас, не выйду уже никогда". И главное — я не чувствовал боли, но понимал, что умираю. <...> Выхожу из туалета, поворачиваюсь к стюарду и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю:

"Меня отравили. Я умираю".

И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Последнее, что я вижу — лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и улыбкой и говорит: "Отравили?". Наверное, подумал, что я отравился курицей. Мне совсем не больно, я просто умираю. Потом слышу, как затихают голоса, и женщина кричит: "Не отключайся!" Потом все закончилось. Я знаю, что я мертв», — рассказал Навальный.

Сейчас, после выхода из комы, политик проходит курс реабилитации и живет в гостинице с семьей. По его словам, он гуляет в парке, уже может подниматься на пятый этаж и даже пытается жонглировать вместе с терапевтом. Навальный рад, что к нему вернулись умственные способности, он уже может работать за компьютером.

«Самое главное для меня — это то, что умственные способности вернулись. Ну, может быть, в ходе интервью мы обнаружим обратное», — шутит он.

По словам Навального, врачи в Омске позволили улететь ему на лечение в Германию только благодаря усилиям его жены Юлии.

«Благодаря усилиям жены,

все это могло превратиться в своеобразное реалити-шоу под названием: "Навальный умирает в Омске".

<...> Людям Путина важно, чтобы их противники не приобретали статус жертвы», — рассказал он.

Политик также рассказал о визите Меркель к нему в госпиталь «Шарите». Он не может раскрывать подробностей разговора, но убеждает, что в ходе беседы не обсуждалось ничего «секретного или сенсационного». Его никто не предупреждал о том, что Ангела Меркель приедет в «Шарите», это был частный и спонтанный визит. Они обсудили российскую политику и ситуацию вокруг его отравления.

Оппозиционер признался, что Германия не раскрывает ему подробностей по делу о покушении. Вся информация, которой он обладает, — публикации в СМИ.

Тем не менее, Навальный убежден, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин, а также кто-то из глав спецслужб ФСБ, СВР или ГРУ (оно же — ГУ ГШ).

«Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, других версий у меня нет», — заявил Навальный.

На эту реплику уже отреагировал спикер Госудмы Вячеслав Володин.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. <...> Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента»,

— раскритиковал оппозиционера Володин. Впрочем, Навальный уже поблагодарил врачей скорой помощи и пилотов рейса.

Навальный уверяет, что в скором времени вернется в Россию и продолжит политическую деятельность.

«Если бы я не вернулся, это означало бы, что Путин достиг своей цели. Моя задача — остаться парнем без страха. Я не боюсь! Мои руки дрожат не от страха...

Не вернуться в Россию — такого подарка Путину я не сделаю»,

— говорит Навальный.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Западные страны потребовали от России немедленно расследовать покушение на Навального.

Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. МИД России обвинил Берлин в политизации дела об отравлении Навального и указал Организации по запрещению химического оружия на «превышение мандата». Также Москва указывает, что до сих пор не получила ответа от Германии по инциденту. 25 сентября ФРГ пообещала ответить на запрос в течение десяти дней.