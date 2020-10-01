В Нижнем Новгороде возбудили дело по статье о «нежелательной организации» против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава нижегородского отделения «Горпроектов» Алексей Садомовский.

Садомовский проходит свидетелем по уголовному делу, у него дома прошел обыск: «Изъяли шесть ноутбуков (в том числе несколько моего брата и девушки), три флэшки и смартфон. Ворвавшись в квартиру, заломали, начали бить об пол, вывихнули руку, хотя я сразу акцентированно говорил, что не сопротивляюсь», — заявил он.

Силовики в рамках уголовного дела также пришли с обысками к гражданским активистам Юрию Шапошникову, Дмитрию Силивончику и Михаилу Бородину, у журналистки Ирины Славиной и координатора местного штаба Навального Романа Трегубова. В квартире самого Михаила Иосилевича также прошел обыск.

Как сообщил «МБХ медиа» адвокат Аркадий Галкер, дело о «нежелательной организации» связано с «Открытой Россией».

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские пришли на тренинг наблюдателей «Голоса», который проходил в храме Летающего макаронного монстра. После окончания мероприятия, в тот момент, когда его участники начали выходить на улицу, силовики задержали несколько человек. Тогда задержали участника мероприятия Михаила Бородина: по словам силовиков, он пытался толкнуть сотрудника и «прорвал кордон» полиции.