действуй
Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Новым руководителем «Москино» назначили Наталью Мокрицкую
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Новым руководителем «Москино» назначили Наталью Мокрицкую. Сегодня ее представили на пресс-конференции в ТАСС.
Мокрицкая закончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Она работает киноиндустрии с 1993-го года: была директором по рекламе, руководителем фестивальных программ «Киноцентра». В последнее время Мокрицкая была генеральным директором кинокомпании «Новые люди».
Наталья Мокрицкая — успешный продюсер. Среди ее картин увенчанные фестивальными наградами фильмы «Изображая жертву» и «Юрьев День» Кирилла Серебренникова, «Четыре возраста любви» и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, «Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, «Человек из Подольска» Семена Серзина.
В последнее время в учреждениях культуры женщины все чаще занимают руководящие позиции. Ольга Любимова возглавила министерство культуры, Светлана Максимченко — департамент кинематографии.
«Московское кино» — старейшая организация кинопроката, в которую входят кинотеатры (в основном исторические), Московская кинокомиссия, отвечающая за съемки в Москве, фильмофонд «Московская синематека», в котором более 10 тысяч картин разных жанров и хронометража.
В Томске задержали ученого Александра Луканина. У него нет адвоката, родственникам не говорят подробности задержания
Наталья Глуховакорреспондент
В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, у него в квартире провели обыск сотрудники ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщил друг ученого Николай Кривопалов.
«Мы до сих пор не знаем подробностей и причину задержания, потому что у нас с ним нет связи. Нам никто ничего не говорил», — сообщил Кривопалов и добавил, что ученый сейчас находится в СИЗО.
Кривопалов сообщил «Новой», что один из друзей ученого обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают, и порекомендовали обратиться в СИЗО: «Сегодня он сходил в СИЗО, ему сказали, чтобы он написал письмо и сбросил письмо в почтовой ящик. Больше никакой информации у нас нет». Он добавил, что в понедельник собирается сходить в СИЗО, где находится Луканин, и, только если удастся что-то выяснить, тогда будут какие-то подробности.
У ученого пока нет адвоката, добавил Кривопалов: «Мы очень надеемся, что он будет. Мы в совершенной растерянности. Мы обратились к нескольким местным адвокатам. Они, как только слышат слово ФСБ, тут же отказываются».
Луканина задержали 29 сентября. Информация о задержании появилась 30 сентября в телеграм-канале Tomskpolit. Там утверждается, что Луканина подозревают в разглашении гостайны.
Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию Луканин по приглашению поехал работать в Шэньянский университет в Китае.
Недавно Луканин приехал в Россию. В связи с пандемией COVID-19 он не смог вернуться обратно в Китай и устроился работать в Томский государственный университет.
Это не первый случай, когда ученых подозревают в разглашении гостайны. Ранее 79-летнего бывшего сотрудника ЦНИИмаш «Роскосмоса» Владимира Лапыгина обвинили в передаче секретных сведений Китаю, а его коллегу по институту, 76-летнего Виктора Кудрявцева — в разглашении секретной информации Бельгии. В госизмене обвиняют и экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.