Новым руководителем «Москино» назначили Наталью Мокрицкую

В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, у него в квартире провели обыск сотрудники ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщил друг ученого Николай Кривопалов.

«Мы до сих пор не знаем подробностей и причину задержания, потому что у нас с ним нет связи. Нам никто ничего не говорил», — сообщил Кривопалов и добавил, что ученый сейчас находится в СИЗО.

Кривопалов сообщил «Новой», что один из друзей ученого обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают, и порекомендовали обратиться в СИЗО: «Сегодня он сходил в СИЗО, ему сказали, чтобы он написал письмо и сбросил письмо в почтовой ящик. Больше никакой информации у нас нет». Он добавил, что в понедельник собирается сходить в СИЗО, где находится Луканин, и, только если удастся что-то выяснить, тогда будут какие-то подробности.

У ученого пока нет адвоката, добавил Кривопалов: «Мы очень надеемся, что он будет. Мы в совершенной растерянности. Мы обратились к нескольким местным адвокатам. Они, как только слышат слово ФСБ, тут же отказываются».

Луканина задержали 29 сентября. Информация о задержании появилась 30 сентября в телеграм-канале Tomskpolit. Там утверждается, что Луканина подозревают в разглашении гостайны.

Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию Луканин по приглашению поехал работать в Шэньянский университет в Китае.

Недавно Луканин приехал в Россию. В связи с пандемией COVID-19 он не смог вернуться обратно в Китай и устроился работать в Томский государственный университет.

Это не первый случай, когда ученых подозревают в разглашении гостайны. Ранее 79-летнего бывшего сотрудника ЦНИИмаш «Роскосмоса» Владимира Лапыгина обвинили в передаче секретных сведений Китаю, а его коллегу по институту, 76-летнего Виктора Кудрявцева — в разглашении секретной информации Бельгии. В госизмене обвиняют и экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.