«Коммерсант»: ФСИН хочет попросить 3 миллиарда рублей для борьбы с телефонным мошенничеством в тюрьмах 

Федеральная служба исполнения наказаний планирует попросить 3 миллиарда рублей для борьбы с фальшивыми банковскими колл-центрами в исправительных учреждениях. Как выяснил «Коммерсант», соответствующее предложение служба представит на ближайшем заседании Совбеза.

Предполагается, что в тюрьмах и колониях установят технику, которая будет создавать помехи сотовой связи. «Где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — объяснил изданию один из топ-менеджеров «Ростеха», который в том числе занимается проектами по цифровизации системы исправительных учреждений.

По данным экспертов, случаи телефонного мошенничества особенно участились в период самоизоляции этой весной. В Сбербанке с начала года зафиксировали почти 2,9 миллиона жалоб клиентов на попытки мошенничества, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Большинство мошенников звонят владельцам банковских карт из колоний и тюрем. Чаще всего они обращаются к ним по имени-отчеству, рассказывают о подозрительном платеже и просят назвать код из СМС, дающий доступ к банковскому приложению, после чего деньги со счета исчезают.

Несколько дней назад «Коммерсант» сообщал, что ФСИН вместе с «Ростехом» попросили еще 25 миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию тюрем. Предполагается, что в российских исправительных учреждениях появятся системы распознавания лиц, контроля труда заключенных и электронного документооборота.